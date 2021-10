Уайлдер провел лучший бой в карьере, но Фьюри был на другом уровне

Фьюри - Уайлдер: Видео нокдаунов и сокрушительного нокаута от британца

Фьюри – Уайлдер: Текстовая онлайн-трансляция третьего поединка

Титульные бои с обоюдными падениями стали визитной карточкой современного хэвивейта – в 2017 году незабываемое шоу на Уэмбли организовали Энтони Джошуа и Владимир Кличко, спустя два года Джошуа в похожем стиле в Нью-Йорке проиграл свои титулы в бою с сенсационным Энди Руисом, а накануне мегафайт с четырьмя нокдаунами в заключительной части трилогии выдали Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер.

Уайлдер стал заложником собственной ограниченности. Но показал сердце воина

Деонтей Уайлдер вышел на ринг, словно от боя с Тайсоном Фьюри зависела его жизнь. По большому счету, где-то так оно и было. Следуя плану своего нового коуча Малика Скотта, «Бронзовый бомбардировщик» взялся с первых секунд штамповать джебы по корпусу, однако эффективность этих ударов была крайне низкой. Фьюри, пусть и пропустил несколько подобных уколов (о чем говорит покраснение в районе селезенки), за счет своевременных шагов назад свел к минимуму результативность Уайлдера.

Великий Майк Тайсон когда-то говорил, что план каждого боксера работает до первого пропущенного удара. С Уайлдером именно это и произошло – Фьюри уже в третьем раунде донес мощнейший удар в висок и сбил американца с ног. С момента начала боя не прошло и 10 минут – а Деонтей уже выглядел так, словно сейчас идут чемпионские раунды.

Подбитое состояние Уайлдера едва ли не сыграло с Фьюри злую шутку – в четвертом раунде уставший американец в контратаке посылает в лоб Фьюри свой страшный правый прямой и сбивает чемпиона с ног. Как тут снова не вспомнить последний бой в карьере Кличко-младшего – Уайлдер в стиле легендарного украинца поднялся с нокдауна и уже в следующем раунде ответил своей убойной атакой. Американец пытается добить «Цыганского короля», но тот даже после второго падения спокойно поднимается на ноги и идет отдыхать в свой угол.

Вскоре выяснится, что в бензобаке Уайлдера после вспышки в четвертом раунде не осталось ничего, кроме морально-волевых качеств. На этом багаже он чудом доживает до финальных раундов и даже находит в себе силы периодически отгонять Фьюри резкими атаками.

И все же эта история не могла закончиться как-то по-другому – слишком жестко давил Фьюри на Уайлдера, не желая довольствоваться разгромной победой на судейских записках. В 11-м раунде боксер из Алабамы пропускает два тяжелых удара в висок и завершает трилогию в глубоком нокауте.

This angle of Tyson Fury’s stunning 11th round knockout of Deontay Wilder is a thing of beauty.



????????#FuryWilder3 pic.twitter.com/GJTxP3qbxt — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) October 10, 2021

К чести Деонтея Уайлдера, в третьем бою с Тайсоном Фьюри он явил миру свою лучшую версию – как в плане бокса, так и в плане воли к победе. Но стремление конкурировать с британцем в массе было ошибочным – Фьюри все равно было намного больше, а те 12 килограммов, которые Уайлдер набрал с момента первого боя в 2018 году, только сделали его более уязвимым для грязной борьбы «Цыганского короля».

Фьюри снова подтвердил – на ментальном уровне он практически неуязвим

Казалось, что может быть круче эпичного возвращения в 12-м раунде в первом бою с Уайлдером? В субботу Тайсон Фьюри переплюнул тот подвиг трехлетней давности и пережил раунд, в котором самый грозный панчер современности дважды свалил его с ног.

За исключением четвертого раунда мы не увидели от Фьюри чего-то нового и неожиданного. Он снова доминировал над Уайлдером за счет громадного превосходства в уровне бокса и методично высасывал силы из претендента в клинчах, в которых вновь работал на грани дозволенного и регулярно получал предупреждения от рефери в ринге.

Да, в этот раз Фьюри физически явно был готов не так хорошо, как во втором бою, но и этого оказалось достаточно, чтобы катком переехать лучшую версию Уайлдера, пускай по факту Тайсон вернулся к тому, с чем сталкивался в первом противостоянии – ему снова пришлось подниматься на ноги после нокдаунов.

Парадоксально, что визуально Фьюри уступал самому себе образца второго боя, но цифры говорят о том, что Тайсон в субботу выступил даже эффективней, чем в реванше. Он донес до цели 39% ударов (против 30% во втором бою) и был точнее в силовых попаданиях (42,5% против 36,3%).

Что дальше для Тайсона Фьюри?

За несколько часов до третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером британский промоутер Эдди Хирн официально подтвердил активацию незамедлительного реванша между новым чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком с Энтони Джошуа.

А это значит, что у Фьюри остался лишь один рабочий вариант – 2022 год чемпион WBC начнет поединком с обладателем «временного» титула по версии Всемирного боксерского совета. Сейчас пояс в руках у Диллиана Уайта, которого 30 октября в Лондоне ждет бой с хорошо знакомым Тайсону шведом Отто Валлиным.

Именно этот парень два года назад нанес Фьюри огромное рассечение над левым глазом – Тайсона могли в любой момент снять с боя, но участи Виталия Кличко в памятном поединке с Ленноксом Льюисом он избежал и побил Валлина единогласным решением судей.

Похоже, что для Фьюри это беспроигрышный бой – Тайсон либо в бою с Уайтом устроит громкое возвращение на родине, либо получит возможность поквитаться с Валлиным за то самое рассечение.

Что дальше для Деонтея Уайлдера?

Через две недели «Бронзовому бомбардировщику» исполнится 36 лет – очевидно, что пик карьеры Уайлдера после двух кряду поражений нокаутом окончательно и бесповоротно остался позади.

Но храбрый перформанс в заключительном поединке трилогии с Фьюри, несомненно, позволит экс-чемпиону мира заполучить еще парочку денежных боев. Желающих посмотреть на очередной зверский нокаут Уайлдера всегда будет хоть отбавляй.

Идеальным вариантом для Уайлдера выглядит бой с проигравшим в реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Есть и альтернатива в лице Диллиана Уайта, которому пророчат победу над Валлиным и фиаско в титульном бою с Фьюри.

У Деонтея Уайлдера будет около года, чтобы восстановиться после вчерашнего тяжелого нокаута и попытаться перезапустить свою карьеру. Какой смысл нокаутеру из Алабамы размениваться на промежуточные бои в 36-летнем возрасте?

А что с потенциальным боем Усик – Фьюри?

Промоутер Александра Усика Александр Красюк после боя в эфире MEGOGO выразил мнение, что такая версия Тайсона Фьюри не станет проблемой для его клиента.

«Фьюри меня еще больше удивил. При его боксерских способностях так долго возиться с, извиняюсь, уже с трупом. Это реально было похоже на махач. Он еще и напропускался от полуживого, бессознательного Уайлдера. Несколько ударов прилетело. С закрытыми глазами человек бросает три удара, и они приземляются на голову Фьюри.

То, что я увидел в ринге – и с одной, и с другой стороны – это суперклассные новости для Александра Усика.

Не результат, а именно процесс. Что один, что второй – это для Усика сладенькие булочки с корицей», - сказал Красюк.

В перспективе Александра Усика и Тайсона Фьюри от очного поединка отделяют лишь две победы, но это супертяжелый вес – место, где только глупцы делают долгосрочные прогнозы.