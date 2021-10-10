Реванш Усик - Джошуа может не состояться, названа причина

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал об условиях, при которых реванш с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) может не состояться. Его слова цитирует МЕГОГО:

"Бой состоится там, где тепло будет в это время.

У нас есть 7 месяцев на организацию этого поединка - они закреплены контрактно. Если поединок не состоится в рамках 7 месяцев, есть основания полагать, что он вообще не состоится. Организаторы должны начать свою работу как минимум за 4 месяца, а то и за 5.

Нужно определить время и место. Для этого необходимо проанализировать рейтинг каждого из вариантов. Имеется в виду то, сколько мы можем получить коммерческого интереса, организуя его в разных странах.

Опции будут неизменными - их 4. Одна - под вопросом. Первая - это Великобритания, вторая - Америка, третья - Украина, а опция под вопросом - это одна из стран, которые уже имеют у себя опыт проведения подобных поединков. Уже есть несколько соседних государств, которые с удовольствием привлекают на себя внимание спортом.

Сомневаюсь, что в ближайшие полтора-два месяца сможем объявить о месте проведения боя" - сказал он.