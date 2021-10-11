  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри отобрал у Усика статус лучшего супертяжа современности
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри отобрал у Усика статус лучшего супертяжа современности

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Украинец слетел с вершины

Фьюри отобрал у Усика статус лучшего супертяжа современности

фото - boxingscene.com

Новина українською

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) нокаутировал американца в 11-м раунде и провел первую защиту титула WBC.

Фьюри в независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса взлетел на первую позицию, потеснив чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО). Британец опережает боксера из Украины на 15,6 балла.

Следом за Фьюри и Усиком в топ-10 рейтинга BoxRec располагаются Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Энди Руис, Дерек Чисора и Кубрат Пулев.

Фьюри подвинул украинца и в рейтинге BoxRec вне зависимости от весовой категории – боксер из Манчестера стал третьим, уступая только Сауль Альваресу и Геннадию Головкину. Усик же замыкает топ-5.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.10.2021 в 11:13
Впевнений, що й Т.Ф'юрі, й Уайлдер забють пропутінського малороса як мамонта.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...