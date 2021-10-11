Фьюри отобрал у Усика статус лучшего супертяжа современности

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) нокаутировал американца в 11-м раунде и провел первую защиту титула WBC.

Фьюри в независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса взлетел на первую позицию, потеснив чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО). Британец опережает боксера из Украины на 15,6 балла.

Следом за Фьюри и Усиком в топ-10 рейтинга BoxRec располагаются Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Энди Руис, Дерек Чисора и Кубрат Пулев.

Фьюри подвинул украинца и в рейтинге BoxRec вне зависимости от весовой категории – боксер из Манчестера стал третьим, уступая только Сауль Альваресу и Геннадию Головкину. Усик же замыкает топ-5.

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