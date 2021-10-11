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Уорд: Усик не сможет побить Фьюри
Мнение легенды
фото - boxingscene.com
Бывший лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорд высказался о потенциальном бое между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
«Усик не побьет Фьюри. Тайсон не просто великан – он мастер, который отлично умеет драться. Он слишком огромный для Усика.
Если Фьюри побьет победителя реванша между Джошуа и Усиком, ему можно уходить из боксу. Больше нечего будет доказывать», - сказал Уорд в подкасте Behind The Gloves.
Александр Усик в следующем бою проведет реванш с Энтони Джошуа, а Тайсон Фьюри, вероятней всего, встретится с Диллианом Уайтом или Отто Валлиным.
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