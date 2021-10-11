Уорд: Усик не сможет побить Фьюри

Бывший лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорд высказался о потенциальном бое между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Усик не побьет Фьюри. Тайсон не просто великан – он мастер, который отлично умеет драться. Он слишком огромный для Усика.

Если Фьюри побьет победителя реванша между Джошуа и Усиком, ему можно уходить из боксу. Больше нечего будет доказывать», - сказал Уорд в подкасте Behind The Gloves.

Александр Усик в следующем бою проведет реванш с Энтони Джошуа, а Тайсон Фьюри, вероятней всего, встретится с Диллианом Уайтом или Отто Валлиным.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!