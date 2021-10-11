Шелестюк в субботу проведет бой с молодым мексиканцем

Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) оперативно получил бой после подписания контракта с промоутерской компанией Probellum.

16 октября в Канкуне (Мексика) олимпийский призер встретится с 22-летним местным боксером Рикардо Саласом (16-2, 11 КО), которого BoxRec ставит на 80-е место в рейтинге лучших бойцов полусреднего веса.

Бой Шелестюк – Салас получил от портала три звезды. В последний раз поединок такого уровня небитый боксер из Макеевки проводил в 2016 году.

Тарас Шелестюк в последнем бою в январе 2020 года единогласным решением судей прошел Луиса Альберто Верона.

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