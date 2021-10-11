Уайлдер в бою с Фьюри сломал руку

Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и не смог вернуть в свои руки титул WBC.

Тренер американца Малик Скотт сообщил, что медики после боя диагностировали у его подопечного перелом руки.

«После боя мы сразу же обратились к врачу, у него травмирована губа и сломана рука с пальцем. Но жизнь продолжается.

Я всегда говорил, что Фьюри не просто хорош, а чертовски хорош. И сегодня я осознал, что он – великий боец, огромное уважение ему. Деонтей показал себя просто великолепно, но Фьюри оказался еще лучше и победил», - сказал Скотт.

Деонтей Уайлдер по ходу третьего боя с Тайсоном Фьюри дважды отправлял британца в нокдаун, но снова не смог развить свой успех.

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