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Российский боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший претендент на титул в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов (24-5, 23 КО) проанализировал возможный бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Я вижу фаворитом Усика в бою с Фьюри. Для Тайсона Александр будет очень неудобен: подвижная цель, левша, очень быстрый. Тяжело будет ему навязать свой бокс, Усик сам его кому хочешь навяжет.
Для меня Александр – очень прочный боксер, одним ударом Фьюри его не вырубит, а забить у канатов не получится, потому что Усик всегда в движении, очень хорошо чувствует опасность. Но Усику нужно еще выиграть в реванше у Джошуа", - сказал Кудряшов.
На данный момент Усика и Фьюри от очного боя отделяют победы над Джошуа и Уайтом/Валлиным соответственно.
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