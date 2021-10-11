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Отец Фьюри: Тайсон должен искать либо Усика, либо никого

Бокс
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По мнению Джона, только украинец может составить конкуренцию его сыну

Отец Фьюри: Тайсон должен искать либо Усика, либо никого

The Sun

Новина українською

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри выразил мнение, что единственным боксёром уровня его сына является украинец Александр Усик.

"Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксёров. Как по мне, Тайсон должен искать либо Усика, либо никого. Дальше либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют, они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки", — приводит слова Джона talkSPORT.

На днях Фьюри победил Деонтея Уайлдера. Это уже третий поединок между боксёрами. В первом бою Деонтей дважды отправлял своего соперника в нокдаун, но судьи присудили ничью. Во втором поединке Цыганский король уверенно нокаутировал Бронзового бомбардировщика, что ему удалось повторить и в третьем бою. На профессиональном ринге Фьюри не проиграл ни разу.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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