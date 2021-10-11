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Фьюри: Я чувствовал, как Уайлдер устает, что еле на ногах стоит

Бокс
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Тайсон считает, что Деонтей мог бы и лучше подготовиться к бою

Фьюри: Я чувствовал, как Уайлдер устает, что еле на ногах стоит

фото - boxingscene.com

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Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) пока не готов с уверенностью сказать, увидим ли мы американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) на ринге вновь.

"Цыганский король" в интервью Top Rank Boxing рассказал, что сегодняшний урон, который принял на себя "Бронзовый бомбардировщик", однозначно повлияет на его спортивное долголетие и только время покажет, как американец справится с этим.

"Сам нокаут я пока еще не видел, но да, я почувствовал это. Я чувствовал, как он устает, что еле на ногах стоит, и я ударил его жестким правым боковым в висок, а такие после таких пропущенных ударов иногда люди в бокс не возвращаются. Я просто надеюсь, что с ним все в порядке, потому что сегодня он принял на себя очень много ударов: правые боковые, удары снизу, так что да, пропустил он точно достаточно. Посмотрим, как у него все будет складываться в будущем".

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
XSport.ua

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