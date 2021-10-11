Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри: Я чувствовал, как Уайлдер устает, что еле на ногах стоит
Тайсон считает, что Деонтей мог бы и лучше подготовиться к бою
фото - boxingscene.com
Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) пока не готов с уверенностью сказать, увидим ли мы американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) на ринге вновь.
"Цыганский король" в интервью Top Rank Boxing рассказал, что сегодняшний урон, который принял на себя "Бронзовый бомбардировщик", однозначно повлияет на его спортивное долголетие и только время покажет, как американец справится с этим.
"Сам нокаут я пока еще не видел, но да, я почувствовал это. Я чувствовал, как он устает, что еле на ногах стоит, и я ударил его жестким правым боковым в висок, а такие после таких пропущенных ударов иногда люди в бокс не возвращаются. Я просто надеюсь, что с ним все в порядке, потому что сегодня он принял на себя очень много ударов: правые боковые, удары снизу, так что да, пропустил он точно достаточно. Посмотрим, как у него все будет складываться в будущем".
Популярное сейчас
- Петраков: Я знаю игроков с 2010-го, тогда их надо было мотивировать, сейчас не нужно
- Шахтер отчитался о доходах за сезон. 70% - поступления от УЕФА
- Куртуа – о матче за бронзу Лиги наций: Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег
- Фьюри - Уайлдер: Видео нокдаунов и сокрушительного нокаута от британца
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО