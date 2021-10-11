Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Уайлдера: Деонтею намного легче было бы боксировать с Усиком
По мнению Скотта, украинец идеально подходит под стиль его подопечного
40-летний известный американский бывший боксёр тяжёлой весовой категории Малик Скотт, ныне тренирующий своего соотечественника Деонтея Уайлдера, выразил мнение, что стилистически его подопечному было бы гораздо легче в бою с украинцем Александром Усиком, чем с британцем Тайсоном Фьюри.
"Полагаю, что Фьюри сейчас нацелен на Усика – и это хорошо. При этом я верю в стиль Деонтея, к примеру, с Усиком он справился бы намного лучше, в десять раз лучше.
Поединок Фьюри с Усиком – это хорошая вывеска. Я не боюсь это признать. Однако, если Фьюри сражается с Уайлдером, а Деонтею уже 35 лет, и он самый сильный ударник в истории спорта, а Тайсон выходит клинчевать Деонтея, чтобы измотать его, как вы думаете, что он собирается сделать с Усиком?" — приводит слова Скотта BoxingScene.
Популярное сейчас
- "Отец меня бы никогда не понял". Вернидуб рассказал, почему отказался возглавить российский клуб
- Шахтер отчитался о доходах за сезон. 70% - поступления от УЕФА
- Украина - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2022
- Фьюри - Уайлдер: Видео нокдаунов и сокрушительного нокаута от британца
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО