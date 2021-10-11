  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Уайлдера: Деонтею намного легче было бы боксировать с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Уайлдера: Деонтею намного легче было бы боксировать с Усиком

Бокс
(1 голосов)

По мнению Скотта, украинец идеально подходит под стиль его подопечного

Тренер Уайлдера: Деонтею намного легче было бы боксировать с Усиком

Новина українською

40-летний известный американский бывший боксёр тяжёлой весовой категории Малик Скотт, ныне тренирующий своего соотечественника Деонтея Уайлдера, выразил мнение, что стилистически его подопечному было бы гораздо легче в бою с украинцем Александром Усиком, чем с британцем Тайсоном Фьюри.

"Полагаю, что Фьюри сейчас нацелен на Усика – и это хорошо. При этом я верю в стиль Деонтея, к примеру, с Усиком он справился бы намного лучше, в десять раз лучше.

Поединок Фьюри с Усиком – это хорошая вывеска. Я не боюсь это признать. Однако, если Фьюри сражается с Уайлдером, а Деонтею уже 35 лет, и он самый сильный ударник в истории спорта, а Тайсон выходит клинчевать Деонтея, чтобы измотать его, как вы думаете, что он собирается сделать с Усиком?" — приводит слова Скотта BoxingScene.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дионтей Уайлдер Малик Скотт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...