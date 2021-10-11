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Бывший тренер Кличко: Уайлдер обосрался в бою с Фьюри

Бокс
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Тренер раскритиковал Деонтея

Бывший тренер Кличко: Уайлдер обосрался в бою с Фьюри

Новина українською

Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, дал комментарий по поводу боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, который завершился победой британца.

"Я пролетел с прогнозом на бой Усик – Джошуа, но давайте посмотрим. А разве не пролетели люди, которые ставили на Уайлдера? Все были точно уверены, что сейчас Уайлдер выйдет и нокаутирует Фьюри. Ошиблись? Ошиблись. Я тоже ошибся и признаю это. А вот эти люди, которые кричат, не признают. Они начинают искать оправдание, выгораживать своего любимчика.

Куда сейчас выгораживать Уайлдера? Какой он на воин? Обосрался, извиняюсь за выражение, и проиграл позорно. Можно так сказать", — сказал Городничев на своём YouTube-канале.

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В статье: Сергей Городецкий Дионтей Уайлдер
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