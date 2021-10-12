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Уайлдер не собирается уходить из бокса после второго поражения от Фьюри

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Американец еще повоюет

Уайлдер не собирается уходить из бокса после второго поражения от Фьюри

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Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и не смог вернуть в свои руки титул WBC.

Тренер «Бронзового бомбардировщика» Малик Скотт сообщил, что его подопечный не намерен уходить из бокса после двух подряд досрочных поражений.

"Деонтей обеспечил своей семье финансовую стабильность, поэтому ему не нужно драться, чтобы зарабатывать на жизнь. Но выход на пенсию не входит в его планы. Мы это даже не обсуждали", - сказал Скотт.

На данный момент неизвестно, когда Деонтей Уайлдер планирует вернуться на ринг после второго поражения от Тайсона Фьюри.

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В статье: Бокс Дионтей Уайлдер
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