Боя с Усиком не будет? Фьюри пророчат уход из бокса

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) нокаутировал американца в 11-м раунде и провел первую защиту титула WBC.

Легендарный британский боксер Карл Фроч не исключил, что Фьюри внезапно может уйти из бокса.

"Я по-прежнему хотел бы увидеть его в бою против Джошуа. Мне безумно любопытно посмотреть за его противостоянием с Усиком. Но остались ли для него вызовы в спорте? Честно? Я не удивлюсь, если остался год до того, как он завершит карьеру", - написал Фроч в своей колонке на Sky Sports.

Фьюри в следующем бою должен встретиться с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом, которого 30 октября ждет поединок с Отто Валлиным.

Бой с Усиком или Джошуа «Цыганский король» при лучшем сценарии проведет в конце 2022 года.

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