Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боя с Усиком не будет? Фьюри пророчат уход из бокса
От этого парня можно ожидать чего угодно
Getty Images/Global Images Ukraine
Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) нокаутировал американца в 11-м раунде и провел первую защиту титула WBC.
Легендарный британский боксер Карл Фроч не исключил, что Фьюри внезапно может уйти из бокса.
"Я по-прежнему хотел бы увидеть его в бою против Джошуа. Мне безумно любопытно посмотреть за его противостоянием с Усиком. Но остались ли для него вызовы в спорте? Честно? Я не удивлюсь, если остался год до того, как он завершит карьеру", - написал Фроч в своей колонке на Sky Sports.
Фьюри в следующем бою должен встретиться с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом, которого 30 октября ждет поединок с Отто Валлиным.
Бой с Усиком или Джошуа «Цыганский король» при лучшем сценарии проведет в конце 2022 года.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- У футболиста донецкого Шахтера родилась дочь
- Первый участник ЧМ, разгром от Металлиста, финансы Шахтера. Главные новости за 11 октября
- Отбор ЧМ-2022. Минимальная победа России в Мариборе
- Фьюри – Уайлдер III: где смотреть главный бой октября?
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО