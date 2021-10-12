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Умер член Зала славы бокса Тони Демарко
Мир бокса скорбит
фото - The Ring
В 89-летнем возрасте скончался легендарный американский боксер Тони Демарко. Об этом сообщил промоутер Расселл Пелтц.
Настоящее имя экс-чемпиона мира в полусреднем весе – Леонардо Лиотта. В 1948 году он воспользовался документами своего друга Тони Демарко, поскольку в США было запрещено боксировать на профи-уровне в 16-летнем возрасте.
В 1955 году «Бостонский бомбардировщик» стал чемпионом мира после победы над Джонни Сэкстоном, а всемирную известность ему принесли два проигранных боя с Карменом Базилио. Позже Демарко реабилитировался громкой победой над Кидом Гэвиланом в 1956 году.
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