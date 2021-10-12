  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Умер член Зала славы бокса Тони Демарко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер член Зала славы бокса Тони Демарко

Бокс
(1 голосов)

Мир бокса скорбит

Умер член Зала славы бокса Тони Демарко

фото - The Ring

Новина українською

В 89-летнем возрасте скончался легендарный американский боксер Тони Демарко. Об этом сообщил промоутер Расселл Пелтц.

Настоящее имя экс-чемпиона мира в полусреднем весе – Леонардо Лиотта. В 1948 году он воспользовался документами своего друга Тони Демарко, поскольку в США было запрещено боксировать на профи-уровне в 16-летнем возрасте.

В 1955 году «Бостонский бомбардировщик» стал чемпионом мира после победы над Джонни Сэкстоном, а всемирную известность ему принесли два проигранных боя с Карменом Базилио. Позже Демарко реабилитировался громкой победой над Кидом Гэвиланом в 1956 году.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...