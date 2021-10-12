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Промоутер: легко организуем бой между Усиком и Фьюри
Но есть серьезные препятствия
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном бое с Александром Усиком (19-0, 13 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"У Усика есть опция реванша с Джошуа. Если Энтони захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко организуем бой между Фьюри и Усиком.
Пойдет ли Джошуа на это? Сомневаюсь. Возможно, он сделает это, но я не знаю точно.
Мы бы хотели устроить этот бой. Если Тайсон захочет продолжать боксировать, то ему придется защищать титул", - заявил Уоррен в комментарии для Talk Sport.
Ранее команда Джошуа активировала опцию незамедлительного реванша с Усиком. Повторный бой двух олимпийских чемпионов может пройти в марте-апреле 2022 года.
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