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Промоутер: легко организуем бой между Усиком и Фьюри

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Но есть серьезные препятствия

Промоутер: легко организуем бой между Усиком и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном бое с Александром Усиком (19-0, 13 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"У Усика есть опция реванша с Джошуа. Если Энтони захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко организуем бой между Фьюри и Усиком.

Пойдет ли Джошуа на это? Сомневаюсь. Возможно, он сделает это, но я не знаю точно.

Мы бы хотели устроить этот бой. Если Тайсон захочет продолжать боксировать, то ему придется защищать титул", - заявил Уоррен в комментарии для Talk Sport.

Ранее команда Джошуа активировала опцию незамедлительного реванша с Усиком. Повторный бой двух олимпийских чемпионов может пройти в марте-апреле 2022 года.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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