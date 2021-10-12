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Отец Фьюри: Усик боится Тайсона

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Как он это определил?

Отец Фьюри: Усик боится Тайсона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), высказался об украинце Александре Усике (19-0, 13 КО), которому принадлежат титулы WBO, WBA и IBF.

"Усик боится Тайсона больше, чем вы можете себе представить, ведь Александр знает, насколько он хорош.

Тайсону плевать, кто будет его следующим соперником. Он подерется с любым оппонентом. Тайсон никого не боится, так как знает, что побьет их всех.

Мой сын пойдет за остальными поясами и Усиком. Раньше ему уже принадлежали эти три титула, перед тем как он оставил их из-за своих проблем. Тайсон никогда не терял эти пояса в ринге и считает своими", - сказал Фьюри-старший.

Бой Усик – Фьюри станет реальностью, если украинец в реванше снова побьет Энтони Джошуа, а боксер из Манчестера сохранит титул WBC в поединке с «временным» чемпионом.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Fightnews.info

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