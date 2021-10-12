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Сталлоне похвалил Тайсона Фьюри

Бокс
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Сильвестр назвал его лучшим

Сталлоне похвалил Тайсона Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Популярный американский актёр Сильвестр Сталлоне комплиментарно высказался о знаменитом британском боксёре Тайсоне Фьюри. Сталлоне оставил комментарий под одним из постов Фьюри в "Инстаграме".

"Ты просто лучший из лучших. В реальной жизни и не только!" — написал Сталлоне.

В ночь на 10 октября мск Фьюри провёл поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе, американцем Деонтеем Уайлдером. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.

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В статье: Сильвестр Сталлоне Тайсон Фьюри
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