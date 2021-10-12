Сталлоне похвалил Тайсона Фьюри

Популярный американский актёр Сильвестр Сталлоне комплиментарно высказался о знаменитом британском боксёре Тайсоне Фьюри. Сталлоне оставил комментарий под одним из постов Фьюри в "Инстаграме".

"Ты просто лучший из лучших. В реальной жизни и не только!" — написал Сталлоне.

В ночь на 10 октября мск Фьюри провёл поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе, американцем Деонтеем Уайлдером. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.