Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сталлоне похвалил Тайсона Фьюри
Сильвестр назвал его лучшим
фото - boxingscene.com
Популярный американский актёр Сильвестр Сталлоне комплиментарно высказался о знаменитом британском боксёре Тайсоне Фьюри. Сталлоне оставил комментарий под одним из постов Фьюри в "Инстаграме".
"Ты просто лучший из лучших. В реальной жизни и не только!" — написал Сталлоне.
В ночь на 10 октября мск Фьюри провёл поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе, американцем Деонтеем Уайлдером. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- U-21. Украина - Фареры. Судаков и Бондаренко разыграли пенальти, не забив его - ВИДЕО
- Усика включили в топ-10 боксеров 21-го века. А кто находится выше украинца?
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Фьюри - Уайлдер: Видео нокдаунов и сокрушительного нокаута от британца
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...