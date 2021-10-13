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Красюк о бое Усик – Фьюри: Нам пытаются кое-что предложить

Бокс
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У Александра уже есть соперник

Красюк о бое Усик – Фьюри: Нам пытаются кое-что предложить

Getty Images / Global Images Ukraine

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Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк высказался о потенциальном бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

"Нам пытаются кое-то предложить, но мы будем держать свое слово. У Джошуа в случае победы Усика было право на реванш. Мы с этим согласились – и мы держим свое слово", - сказал Красюк в комментарии YouTube-каналу «Behind The Gloves».

Реванш между Усиком и Джошуа состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года. Тем временем у Фьюри намечается бой с владельцем «временного» титула WBC – Диллианом Уайтом или Отто Валлиным.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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