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Рыба моей мечты: Ломаченко похвастался очередным трофеем. Видео
Настоящий мастер
Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проводит свободный от тренировок день на рыбалке. Соответствующее видео размещено на странице lomus_official в Instagram.
Напомним, что свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря против американца Ричарда Комми.
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