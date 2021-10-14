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Рыба моей мечты: Ломаченко похвастался очередным трофеем. Видео

Бокс
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Настоящий мастер

Рыба моей мечты: Ломаченко похвастался очередным трофеем. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проводит свободный от тренировок день на рыбалке. Соответствующее видео размещено на странице lomus_official в Instagram.

Напомним, что свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря против американца Ричарда Комми.

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В статье: Василий Ломаченко
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