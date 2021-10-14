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Ломаченко и Комми еще не подписали контракт на бой - СМИ

Бокс
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Ломаченко и Комми еще не подписали контракт на бой - СМИ

Boxingscene

UA-Футбол
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Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и американец Ричард Комми (30-3, 27 КО) еще не подписали контракт на поединок. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Однако по приведенной информацией переговоры между командами обоих спортсменов проходят достаточно успешно, а подписание контракта ожидается в ближайшее время.

Напомним, что по предварительной информации бой Ломаченко - Комми запланирован на 11 декабря. Местом проведения станет легендарная арена Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Отметим, что ранее Ломаченко поймал очередной трофей.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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