Ломаченко и Комми еще не подписали контракт на бой - СМИ

Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и американец Ричард Комми (30-3, 27 КО) еще не подписали контракт на поединок. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Однако по приведенной информацией переговоры между командами обоих спортсменов проходят достаточно успешно, а подписание контракта ожидается в ближайшее время.

Напомним, что по предварительной информации бой Ломаченко - Комми запланирован на 11 декабря. Местом проведения станет легендарная арена Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).