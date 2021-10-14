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Ломаченко и Комми еще не подписали контракт на бой - СМИ
Вот тебе и на
Boxingscene
Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и американец Ричард Комми (30-3, 27 КО) еще не подписали контракт на поединок. Об этом сообщает портал BoxingScene.
Однако по приведенной информацией переговоры между командами обоих спортсменов проходят достаточно успешно, а подписание контракта ожидается в ближайшее время.
Напомним, что по предварительной информации бой Ломаченко - Комми запланирован на 11 декабря. Местом проведения станет легендарная арена Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).
Отметим, что ранее Ломаченко
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