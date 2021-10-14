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ESPN опубликовали новый рейтинг, Усик - пятый

Бокс
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Достойные позиции украинцев

ESPN опубликовали новый рейтинг, Усик - пятый

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сайт ESPN обновил рейтинг pound-for-pound. Благодаря победе над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) украинский супертяжеловес Александр Усик (19-0, 13 KO) поднялся с 9-го на пятом место.

Василий Ломаченко (15-2, 11 KO), несмотря на победу над Масайоши Накатани, опустился с 8-го на девятое место.

Лидером рейтинга остался мексиканский суперсредневес Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO).

ТОП 10 P4P от ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наойя Инуэ

4. Тайсон Фьюри

5. Александр Усик

6. Эррол Спенс

7. Теофимо Лопес

8. Джош Тейлор

9. Василий Ломаченко

10. Хуан Франциско Эстрада

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В статье: Александр Усик
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