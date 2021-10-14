Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ESPN опубликовали новый рейтинг, Усик - пятый
Достойные позиции украинцев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сайт ESPN обновил рейтинг pound-for-pound. Благодаря победе над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) украинский супертяжеловес Александр Усик (19-0, 13 KO) поднялся с 9-го на пятом место.
Василий Ломаченко (15-2, 11 KO), несмотря на победу над Масайоши Накатани, опустился с 8-го на девятое место.
Лидером рейтинга остался мексиканский суперсредневес Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO).
ТОП 10 P4P от ESPN:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наойя Инуэ
4. Тайсон Фьюри
5. Александр Усик
6. Эррол Спенс
7. Теофимо Лопес
8. Джош Тейлор
9. Василий Ломаченко
10. Хуан Франциско Эстрада
Популярное сейчас
- Петраков допустил ошибки, однако удержать победу над Боснией было нереально. Аудиомнение #119
- Леоненко - об 1:1 с Боснией: Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию
- Ярмоленко: Мы можем победить Боснию и Герцеговину
- Украинец Выхрист победил нокаутом в андеркарте поединка Фьюри - Уайлдер 3
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк