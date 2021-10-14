Альварес: ​​Я готов к бою с Головкиным

Чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) заявил, что готов к третьему поединку против казаха Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).

"Да я готов. Готов ко всему. Я всегда готов сделать самые крутые бои из возможных. Вы, журналисты, постоянно спрашиваете меня о трилогии. В отличие от него, я делаю реальные бои, делаю важные вещи для бокса. А чем он занят? Где он вообще? Чего он добился с тех пор, когда мы сражались с ним в последний раз? Ничего он не добился" - сказал он.