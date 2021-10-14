Тайсон Фьюри сделал неожиданное заявление относительно своего будущего

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что не уверен, выйдет ли на ринг в будущем. Его слова цитирует The Telegraph:

"Что дальше? Выносить мусор, водить детей в школу, делать различную работу по дому. Привычные такие домашние хлопоты. Принял решение на целый месяц отказаться от любых тренировок и просто наслаждаться жизнью.

По контракту у меня остался всего один бой с Top Rank и ESPN. Что это будет за бой? Посмотрим. Я не думаю сейчас о боксе. И я не уверен, что мне стоит снова выходить на ринг. Так что пока не готов обсуждать свое будущее" - сказал он.