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Промоутер Усика знал результат боя с Джошуа до официального объявления

Бокс
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Инсайд

Промоутер Усика знал результат боя с Джошуа до официального объявления

фото - ringside24.com

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк признался, что знал результат боя против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) еще до официального объявления. Его слова цитирует tribuna.ua:

"После боя - когда я стоял на объявлении результатов, в принципе, результат уже знал. Один из супервайзеров мне уже там намекнул, что все в порядке. Но одно дело, когда намекнули, что порядок, а другое, когда обьявили боксера, с которым ты прошел всю его профессиональную карьеру от первого боя до абсолютного чемпиона в тяжелом весе и чемпиона мира в супертяжелом, то эмоциональный апофеоз, всплеск произошел" - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри дал совет Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
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