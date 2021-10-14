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В сети появилось видео разговора Уайлдера и Фьюри после боя

Бокс
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Деонтей сказал, что не уважает Тайсона

В сети появилось видео разговора Уайлдера и Фьюри после боя

фото - boxingscene.com

Новина українською

Промоушен Top Rank опубликовал видео разговора Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после их третьего боя, закончившегося победой Фьюри нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, сразу после поединка победитель пожаловался, что Бронзовый бомбардировщик наотрез отказался проявлять к нему уважение.

На видео Тайсон подходит к Уайлдеру для разговора, но тот, находясь в оглушённом состоянии, несколько раз говорит Фьюри: "Я тебя не уважаю".

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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