В сети появилось видео разговора Уайлдера и Фьюри после боя

Промоушен Top Rank опубликовал видео разговора Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после их третьего боя, закончившегося победой Фьюри нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, сразу после поединка победитель пожаловался, что Бронзовый бомбардировщик наотрез отказался проявлять к нему уважение.

На видео Тайсон подходит к Уайлдеру для разговора, но тот, находясь в оглушённом состоянии, несколько раз говорит Фьюри: "Я тебя не уважаю".

A full look at the post-fight conversation between @Tyson_Fury & @BronzeBomber ????



