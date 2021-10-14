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В сети появилось видео разговора Уайлдера и Фьюри после боя
Деонтей сказал, что не уважает Тайсона
фото - boxingscene.com
Промоушен Top Rank опубликовал видео разговора Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после их третьего боя, закончившегося победой Фьюри нокаутом в 11-м раунде.
Напомним, сразу после поединка победитель пожаловался, что Бронзовый бомбардировщик наотрез отказался проявлять к нему уважение.
На видео Тайсон подходит к Уайлдеру для разговора, но тот, находясь в оглушённом состоянии, несколько раз говорит Фьюри: "Я тебя не уважаю".
A full look at the post-fight conversation between @Tyson_Fury & @BronzeBomber ????— Top Rank Boxing (@trboxing) October 14, 2021
REAL TIME FINAL EP. ➡️ https://t.co/Y3v39zN38P pic.twitter.com/T8julb3Q7c
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