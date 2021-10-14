Майк Тайсон: Галлюциногены и трава помогли мне понять мои отношения с Богом

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, что позволило ему справиться с проблемным характером. Слова легенды приводит WBN с ссылкой на Forbes:

"Вы видите, как сильно изменилась моя жизнь за пять лет? Тогда я был наркоманом. Я даже не думал, что смогу выжить. Затем я познакомился с медициной животных и растений.

Раньше вы всегда читали негатив обо мне в газетах. Что же случилось с тем парнем? Трудно сформулировать, но я считаю, что галлюциногены и трава помогли мне понять мои отношения с Богом. Я не использую вещества для отдыха. Я не любитель такого. Все делается только с духовной точки зрения.