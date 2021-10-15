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Официально: Далакян проведет защиту титула WBA 20 ноября
Возвращение чемпиона
фото - union-boxing.com
Промоутерская компания Union Boxing официально объявила, что бой между чемпионом WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 КО) и Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО) пройдет 20 ноября в Киеве в Выставочном Центре АККО Интернешнл.
Далакян за бой с временным чемпионом получит 165 550 долларов или же 55% от общего призового фонда.
Бой с панамцем станет для Далакяна пятым в статусе чемпиона мира. Пояс WBA украинец завоевал в 2018 году после победы единогласным решением судей над Брайаном Вилория.
Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля 2020 года в Киеве, когда по очкам побил Хосбера Переса.
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