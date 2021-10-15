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Уайлдер: Поздравляю Фьюри с этой победой
Американец прервал молчание
фото - boxingscene.com
Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и не смог вернуть в свои руки титул WBC.
Уайлдер после боя отказался проявить уважение к Фьюри, но спустя несколько дней после поражения все же высказался в Instagram.
"Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован исходом, но, поразмыслив о своём путешествии, теперь я вижу: Господь желал, чтобы я познал намного больше, чем я сам ожидал.
Я узнал, что иногда ты должен проиграть, чтобы выиграть. И хотя я хотел победить, я насладился лицезрением того, как болельщики победили еще больше. Надеюсь, я доказал, что я настоящий Воин и настоящий Король в этом спорте. Надеюсь, МЫ доказали, что не важно, насколько сильно ты столкнешься с испытаниями и невзгодами, ты всегда можешь взять себя в руки, чтобы жить и снова сражаться за то, во что ты веришь.
И последнее, но не менее важное: я бы хотел поздравить Тайсона Фьюри с этой победой. Спасибо тебе за прекрасные исторические воспоминания, которые останутся навсегда", - написал американец.
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