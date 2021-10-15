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Лопес: Реванш с Ломаченко даже не рассматривается

Бокс
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Американец продолжает гнуть свою линию

Лопес: Реванш с Ломаченко даже не рассматривается

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) снова дал понять, что не станет проводить бой-реванш с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), которого сенсационно остановил год назад.

"Подерусь с тем, кто готов со мной драться. За мной не заржавеет, но вариант с реваншем с Ломаченко даже не рассматривается. Если бы я проиграл, мне бы хоть кто-то предложил реванш? Если бы я проиграл, меня бы поставили на ставку 100 тысяч баксов за бой и задвинули поглубже в андеркарды, где бы обо мне все вскоре успешно позабыли.

Главная цель на следующий год – бой за абсолютного чемпиона в суперлегком весе с Джошем Тейлором", - сказал Лопес.

Первый бой после победы над Ломаченко Лопес проведет 27 ноября против Джорджа Камбососа-младшего (19-0, 10 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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