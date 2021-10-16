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Ломаченко отправился в США на подготовку к бою с Комми. Видео

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Ломаченко отправился в США на подготовку к бою с Комми. Видео

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UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) отправился в США, где продолжит подготовку к поединку с Ричардом Комми (30-3, 27 КО). Соответствующее видео размещено на странице lomus_official в Instagram.

Напомним, что по предварительной информации бой Ломаченко - Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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