Эдди Хирн: Джошуа - лучший супертяжеловес мира, он победит Фьюри

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн считает своего подопечного лучшим представителем королевского дивизиона. Его слова цитирует Metro:

"Я считаю Джошуа лучшим супертяжеловесом в мире, и уверен, что он победит Тайсона Фьюри. Но прямо сейчас, если посмотреть на то, что произошло в супертяжелом весе в последние несколько недель - Фьюри, пожалуй, лучше. Трудно спорить, что это не так.

Я видел, что он поднялся в рейтинге лучших бойцов независимо от весовых категорий, после того, как победил Уайлдера в третьем бою. Все мы не сможем понять, насколько он хорош, пока Тайсон не будет побеждать претендентов на его титул. Мы знаем, что Фьюри сильный боец, в этом нет сомнений, но чтобы стать выдающимся, нужно побеждать претендентов и других чемпионов своей весовой категории" - сказал он.