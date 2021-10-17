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Гарсия сенсационно проиграл Мартину после 20-месячной паузы
Вот что бывает, когда пересидишь дома
PBC
Мексиканский боксер Майки Гарсия (40-2, 30 КО) в главном событии боксерского вечера, организованного MatchroomBoxing в Калифорнии (США) уступил Сандору Мартину (39-2, 13 КО).
По итогам 12 раундов после довольно равного поединка судьи решением большинства отдали победу испанцу (95-95; 97-93; 97-93).
Этот поединок стал для Гарсии первым за последние 20 месяцев, а поражение - вторым в профессиональной карьере.
Напомним, что ранее украинец Шелестюк
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