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Гарсия сенсационно проиграл Мартину после 20-месячной паузы

Бокс
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Вот что бывает, когда пересидишь дома

Гарсия сенсационно проиграл Мартину после 20-месячной паузы

PBC

UA-Футбол
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Мексиканский боксер Майки Гарсия (40-2, 30 КО) в главном событии боксерского вечера, организованного MatchroomBoxing в Калифорнии (США) уступил Сандору Мартину (39-2, 13 КО).

По итогам 12 раундов после довольно равного поединка судьи решением большинства отдали победу испанцу (95-95; 97-93; 97-93).

Этот поединок стал для Гарсии первым за последние 20 месяцев, а поражение - вторым в профессиональной карьере.

Напомним, что ранее украинец Шелестюк нокаутом победил мексиканца.

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В статье: Майки Гарсия
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