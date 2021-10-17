Спокойно, девочки: Хэйни и Лопес поссорились на вечере бокса. Видео

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) и чемпион по версии WBC Regular Девин Хэйни (26-0, 15 КО) поссорились во время вечера бокса в Калифорнии (США). Видео их споры размещен на странице matchroom_boxing в Instagram.

Напомним, что ранее Тарас Шелестюк нокаутом победил мексиканца.