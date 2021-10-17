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Спокойно, девочки: Хэйни и Лопес поссорились на вечере бокса. Видео

Бокс
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Ломаченко на вас нет

Спокойно, девочки: Хэйни и Лопес поссорились на вечере бокса. Видео

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) и чемпион по версии WBC Regular Девин Хэйни (26-0, 15 КО) поссорились во время вечера бокса в Калифорнии (США). Видео их споры размещен на странице matchroom_boxing в Instagram.

Напомним, что ранее Тарас Шелестюк нокаутом победил мексиканца.

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В статье: Теофимо Лопес Девин Хэйни
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