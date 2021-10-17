Теофимо Лопес-старший: Я знаю, что мой сын может побить Хэйни

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший прокомментировал вероятность боя своего подопечного против Девина Хэйни (26-0, 15 КО). Его слова цитирует канал Fino Boxing:

"Мы уже сделали то, что должны были сделать в легком весе. Мы бы устроили этот бой только потому, что люди хотят его увидеть. Я знаю, что мой сын может побить этого парня. Это будет легкий поединок для моего сына. Если мы организуем бой с Хэйни, то давайте посмотрим, как все сложится. Но я действительно хочу этот поединок. После Джорджа Камбососа мы можем устроить этот бой.

Мой сын не может делать лимит легкого веса. Мы стремимся к более важным вещам. Мы смотрим в сторону Джоша Тейлора в первом полусреднем весе. Мы подеремся с Хэйни в легком дивизионе, но это должно произойти сразу после боя с Камбососом, где-то в феврале. Эдди Хирн сказал, что может устроить этот бой, поэтому давайте посмотрим, что произойдет" - сказал он.