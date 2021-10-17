  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес-старший: Я знаю, что мой сын может побить Хэйни
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес-старший: Я знаю, что мой сын может побить Хэйни

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий тренера

Теофимо Лопес-старший: Я знаю, что мой сын может побить Хэйни

UA-Футбол
Новина українською

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший прокомментировал вероятность боя своего подопечного против Девина Хэйни (26-0, 15 КО). Его слова цитирует канал Fino Boxing:

"Мы уже сделали то, что должны были сделать в легком весе. Мы бы устроили этот бой только потому, что люди хотят его увидеть. Я знаю, что мой сын может побить этого парня. Это будет легкий поединок для моего сына. Если мы организуем бой с Хэйни, то давайте посмотрим, как все сложится. Но я действительно хочу этот поединок. После Джорджа Камбососа мы можем устроить этот бой.

Мой сын не может делать лимит легкого веса. Мы стремимся к более важным вещам. Мы смотрим в сторону Джоша Тейлора в первом полусреднем весе. Мы подеремся с Хэйни в легком дивизионе, но это должно произойти сразу после боя с Камбососом, где-то в феврале. Эдди Хирн сказал, что может устроить этот бой, поэтому давайте посмотрим, что произойдет" - сказал он.

Напомним, что ранее стала известна новая дата боя Лопес - Камбосос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...