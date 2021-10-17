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Майки Гарсия: Я определенно рассматриваю возможность матча-реванша

Бокс
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Комментарий мексиканца

Майки Гарсия: Я определенно рассматриваю возможность матча-реванша

Amanda Westcott / DAZN

UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский боксер Майки Гарсия (40-2, 30 КО) после поражения от испанца Сандора Мартина (39-2, 13 КО) прокомментировал свое выступление и рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует ESPN:

"Сандор был тем, кто бегает. Я думал, что выиграю бой в ближнем противостоянии. Я считал, что делаю достаточно, чтобы выигрывать раунды. Я был агрессором, который хотел устроить драку. Все же нет никаких оправданий.

Я определенно рассматриваю возможность матча-реванша. Я думаю, что еще два раунда могли бы иметь значение. Считаю, что был лучше в последних раундах, но нет никаких оправданий" - сказал он.

Напомним, что ранее Тарас Шелестюк победил нокаутом мексиканца.

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В статье: Майки Гарсия
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