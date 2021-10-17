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Бывший чемпион мира в полусреднем весе объявил о скором возвращении на ринг
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https://fightnews.info
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1, 22 КО) объявил, что планирует вернуться на ринг после двухлетнего перерыва.
"Скорее всего, что мой следующий соперник не будет входить в топ-5, поскольку все крупные бои сейчас недоступны. Но моя задача - подраться во что бы то ни стало.
Следующий год станет возвращением на большую сцену после двух лет отсутствия. В декабре я хотел бы выйти на претендентский уровень, чтобы потом провести три боя за 12 месяцев.
Это тот темп, который я хотел бы взять" - сказал он.
Напомним, что ранее Майки Гарсия
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