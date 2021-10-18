Джошуа перед реваншем с Усиком сменит тренера

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед боем-реваншем с новым чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) сменит тренера. Об этом сообщает TalkSport.

На прошлой неделе Джошуа приехал в США и посетил несколько тренировочных залов. Источник предполагает, что сменить Роба Маккрэкена в лагере британского экс-чемпиона может тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо.

«Энтони всегда самокритичен, всегда нацелен стать еще лучше. Если для этого понадобятся новые люди в команде, уверен, что так он и сделает», - говорит промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Реванш между Усиком и Джошуа может пройти в марте или апреле 2020 года.

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