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Однажды Владимир Кличко брутально оформил для Питера первый нокаут в карьере. ВИДЕО
После того боя нигериец больше не был прежним
фото - boxingscene.com
Владимир Кличко 11 сентября 2010 года в Германии в 10-м раунде после продолжительной атаки отправил в нокаут Сэма Питера и защитил титулы WBО, IBF и IBO в супертяжелом весе. Для Питера тот нокаут стал первым в карьере.
Так Кличко-младший снял все вопросы в превосходстве над Питером. В 2005 году украинец уже побеждал боксера из Нигерии, но тогда победа получилась не такой убедительной – Владимир побывал в нескольких нокдаунах и выиграл единогласным решением судей с минимальным преимуществом.
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