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Хирн: Джошуа не отойдет в сторону ради боя Усика с Фьюри
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн в очередной раз дал понять, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не откажется от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), хотя британцу гарантируют вместо повторного боя с боксером из Украины поединок за статус абсолютного чемпиона – с Усиком или Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
"Мы отойдем в сторону и позволим подраться двум ребятам, которые потом могут и не подраться с Джошуа? Мы запишем это в контракт?
Ты не знаешь, что произойдет. Вот почему Уайлдер не отошел в сторону. Он думал, что не получит победителя. Так что никаких «отойти в сторону».
Единственное, что хочет Джошуа, – это нокаутировать Усика. Вот на чём он сфокусирован", - сказал Хирн.
Ожидается, что бой-реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года.
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