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Хирн: Джошуа не отойдет в сторону ради боя Усика с Фьюри

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Хирн: Джошуа не отойдет в сторону ради боя Усика с Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдди Хирн в очередной раз дал понять, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не откажется от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), хотя британцу гарантируют вместо повторного боя с боксером из Украины поединок за статус абсолютного чемпиона – с Усиком или Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

"Мы отойдем в сторону и позволим подраться двум ребятам, которые потом могут и не подраться с Джошуа? Мы запишем это в контракт?

Ты не знаешь, что произойдет. Вот почему Уайлдер не отошел в сторону. Он думал, что не получит победителя. Так что никаких «отойти в сторону».

Единственное, что хочет Джошуа, – это нокаутировать Усика. Вот на чём он сфокусирован", - сказал Хирн.

Ожидается, что бой-реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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