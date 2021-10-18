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Арум: Думаю, реванш Усик - Джошуа состоится примерно в апреле
Также промоутер назвал слабые места Энтони
Знаменитый промоутер Боб Арум поделился мыслями о готовящемся реванше между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. В первом поединке Усик одержал уверенную победу судейским решением.
"Думаю, реванш состоится примерно в апреле. Промоутер Джошуа заявил, что Энтони категорически настоял на реванше. Мне кажется, это глупость со стороны Джошуа. Он не сможет победить Усика, какую бы стратегию ни стал бы использовать.
Да, Энтони очень талантлив, но у него слабоват подбородок. Его единственный шанс победить Усика — зажать Александра в угол с помощью своей массы и как следует поддавить. Но теперь мы знаем, что Усик умеет с этим справляться. Тайсон Фьюри мог бы справиться с атаками Александра, но подбородок Джошуа — нет", — цитирует Арума BoxingScene.
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