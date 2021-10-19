Это не Усик: промоутер Фьюри назвал главную угрозу для британца

Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что «Цыганский король» своей главной угрозой видит Джо Джойса (13-0, 12 КО), а не Александра Усика (19-0, 13 КО), которому принадлежат титулы WBA, WBO и IBF.

"Тайсон сказал, что он лучший из всех. Это реально его мнение. У Джо большое сердце. Он силен и идет вперед.

С кем бы он ни дрался, ты всегда знаешь, что проблемы его сопернику обеспечены. Он крепкий парень, который умеет драться и может ударить", - сказал Уоррен.

Джойс мог стать соперником Усика, но у Александра появился шанс провести бой с Джошуа, которого украинец единогласным решением судей в сентябре в Лондоне.

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