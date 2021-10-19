Бывший чемпион мира госпитализирован после поражения нокаутом

Экс-чемпион WBO в наилегчайшем весе Мойсес Фуэнтес (25-7-1, 14 КО) на прошлой неделе возобновил карьеру после трехлетнего отсутствия на ринге.

Фуэнтес тяжелым нокаутом проиграл 19-летнему Давиду Куэльяру (20-0, 13 КО), а после боя его в бессознательном состоянии доставили в больницу.

VICIOUS KO BY DAVID CUELLAR ????????????. Praying Moises Fuentes is okay ???????? pic.twitter.com/FAw12tyWQ5 — Extra Slutty Olive Oil ???? (@ChillsforReal) October 17, 2021

Фуэнтесу провели операцию по удалению сгустка из его мозга. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но ближайшие дни боксер пробудет под наблюдением медиков.

Мойсес Фуэнтес был чемпионом мира с 2011 по 2013 года. Его карьера пошла на спад после перехода в новую весовую категорию.

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