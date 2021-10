Бывший чемпион мира госпитализирован после поражения нокаутом

Экс-чемпион WBO в наилегчайшем весе Мойсес Фуэнтес (25-7-1, 14 КО) на прошлой неделе возобновил карьеру после трехлетнего отсутствия на ринге.

Фуэнтес тяжелым нокаутом проиграл 19-летнему Давиду Куэльяру (20-0, 13 КО), а после боя его в бессознательном состоянии доставили в больницу.

VICIOUS KO BY DAVID CUELLAR ????????????. Praying Moises Fuentes is okay ???????? pic.twitter.com/FAw12tyWQ5