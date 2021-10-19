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Непобедимый британец дал совет Джошуа, как побить Усика
На словах все специалисты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи (17-0, 14 КО) поделился своим мнением по поводу реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Видели, как Тайсон Фьюри побил Деонтея Уайлдера? Американец – уникальный нокаутер, но Тайсон решил набрать максимум веса, оказывал постоянное давление, измотал и удосрочил.
Думаю, Энтони может предпринять нечто похожее. Энтони очень хорош в боксе. Но Усик просто невероятен. 9 из 10 супертяжей не станут соперничать с Усиком в боксе – они сделают ставку на преимущество в мощи.
Желательно научиться смешивать стили — тогда вас победить реально очень непросто. Я уверен на 100%. Энтони поработает над ошибками", - сказал Околи.
Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в марте или апреле 2021 года.
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