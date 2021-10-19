Хирн: Сложно критиковать Фьюри, потому что он на пике после своей победы

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Тайсона Фьюри еще рано называть великим.

"Конечно, сейчас сложно критиковать Фьюри, потому что он на пике после своей победы. Странно, что Тайсон постоянно поднимается в рейтинге супертяжей, хотя последнее время дерется только с одним соперником. Это не его вина, но все же.

Если ты хочешь быть номером 1, то должен постоянно драться и побеждать лучших.

Тяжело сказать, что Фьюри - лучший боксер поколения. У него в резюме боксерском два серьезных противника - Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер. Это элита супертяжей в его списке соперников", - сказал Хирн в интервъю Boxingscene.com.