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Хирн: Сложно критиковать Фьюри, потому что он на пике после своей победы

Бокс
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Эдди раскритиковал Тайсона

Хирн: Сложно критиковать Фьюри, потому что он на пике после своей победы

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Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Тайсона Фьюри еще рано называть великим.

"Конечно, сейчас сложно критиковать Фьюри, потому что он на пике после своей победы. Странно, что Тайсон постоянно поднимается в рейтинге супертяжей, хотя последнее время дерется только с одним соперником. Это не его вина, но все же.

Если ты хочешь быть номером 1, то должен постоянно драться и побеждать лучших.

Тяжело сказать, что Фьюри - лучший боксер поколения. У него в резюме боксерском два серьезных противника - Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер. Это элита супертяжей в его списке соперников", - сказал Хирн в интервъю Boxingscene.com.

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В статье: Эдди Хирн
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