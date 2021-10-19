Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Питер Фьюри: Бой с Усиком ни для кого не станет лёгкой прогулкой
Тренер назвал украинца элитным боксером
фото - boxingscene.com
Известный британский тренер Питер Фьюри поделился мыслями о готовящемся реванше между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
"Является ли Усик элитным боксёром? Является. Вот почему его реванш с Джошуа будет таким интересным. Энтони должен попытаться найти решение. Ему следует поразмыслить как минимум над несколькими вещами. Здесь в любом случае ещё ничего не решено.
Может ли Джошуа победить в реванше? Да, может. Но сделать это будет непросто. Бой с Усиком ни для кого не станет лёгкой прогулкой. Мы всё знаем, что Александр может стать лучшим в дивизионе", — сказал Питер в интервью на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
Популярное сейчас
- Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов
- Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке
- Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Это не Усик: промоутер Фьюри назвал главную угрозу для британца
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО