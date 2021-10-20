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Джошуа начал работать с бывшим тренером Холифилда и Тайсона

Бокс
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Британец пошел на перемены

Джошуа начал работать с бывшим тренером Холифилда и Тайсона

фото - boxingscene.com

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) решил сменить тренера после поражения от Александра Усика (19-0, 13 КО).

Новым коучем британца стал Ронни Шилдс, который в мире бокса известен по сотрудничеству с Майком Тайсоном, Эвандером Холифилдом, Артуро Гатти и другими боксерами.

"Мы уже пересмотрели вместе пару раундов боя с Усиком. Мы уже обговорили некоторые из тех вещей, которые ему нужно было делать иначе или которые он и вовсе не делал. Пока что притирка идет очень-очень хорошо. Мне понравилось то, как мы поговорили. И еще больше понравилось то, как мы потренировались", - отметил Шилдс.

Джошуа отказался от сотрудничества с Робом Маккрэкеном и оставил из прежней команды только Анхеля Фернандеса.

Реванш с Усиком за титулы WBA, WBO, IBF и IBO Джошуа может провести в апреле-марте 2022 года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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Источник:
Vringe.com

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