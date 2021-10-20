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Усик приобрел шестиколесный Гелендваген. ФОТО

Бокс
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Чемпион на чемпионской машине

Усик приобрел шестиколесный Гелендваген. ФОТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) в Instagram похвастался новой покупкой – один из лучших боксеров современности стал обладателем шестиколесного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG.

Стоимость подобного автомобиля может достигать одного миллиона евро, но для Усика это не проблема – за громкий бой с Джошуа боксер заработал от 3,5 до 6 миллионов в европейской валюте.

Возвращение Александра Усика на ринг ожидается в марте-апреле 2022 года, а его соперником снова станет Энтони Джошуа, которому украинец обязан предоставить незамедлительный реванш.

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В статье: Александр Усик Бокс
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