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Отец Лопеса: Судья в бою с сыном спас задницу Ломаченко
Сомнительное заявление
Отец Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) считает, что судьи в октябре прошлого года спасли Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) от нокаута в бою за все титулы в легком весе.
"Рефери спас его задницу, когда приостановил бой на 10 секунд. Удар по корпусу, который мой сын нанес, кажется, в 11-м раунде, потряс Ломаченко, но судьи приостановили бой, ведь он притворился, что Теофимо попал ниже пояса", - сказал Лопес-старший на подкасте The Fighter’s Voice.
Лопес сенсационно побил Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Позже стало известно, что украинец вышел на ринг с травмой плеча.
Реванш между Ломаченко и Лопесом маловероятен, поскольку команда Василия не стала включать такой пункт в контракте на первый бой.
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