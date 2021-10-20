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Экс-чемпион мира: Фьюр? Усик создаст проблемы кому угодно
Так и есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Крис Элджиери, бывший чемпион мира и действующий комментатор и эксперт, высоко оценил шансы Александра Усика (19-0, 13 КО) в потенциальном бою с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Усик кому угодно создаст проблемы. Очень неуловимый, умеет неожиданно сменить ритм. В этом Тайсон тоже хорош. Думаю, их противостояние – очень интересный бой.
Усик несколько раз здорово потряс Джошуа. Поэтому я считаю, что он уже прошел адаптацию к хэвивейту", - сказал Элджиери.
Усик и Фьюри теоретически могут встретиться на ринге в 2022 году, если выиграют свои следующие бои – против Джошуа и Уайта/Валлина соответственно.
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