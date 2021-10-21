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Официально: Лопес узнал дату первого боя после победы над Ломаченко
Американец не выходил на ринг больше года
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) 27 ноября в Нью-Йорке на малой арене Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО).
Промоутерам понадобилось девять попыток, чтобы организовать бой между Лопесом и Камбососом. Изначально боксеры должны были выйти на ринг 29 мая, но поединок неоднократно переносился из-за различных причин, включая и коронавирус.
Лопес в последнем бою в октябре 2020 года сенсационно побил Василия Ломаченко и захватил все титулы в легком весе.
Камбосос год назад в Лондоне на Уэмбли разделенным решением судей остановил Ли Селби и завоевал статус обязательного претендента по линии Международной боксерской федерации.
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