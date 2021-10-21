Официально: Лопес узнал дату первого боя после победы над Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) 27 ноября в Нью-Йорке на малой арене Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО).

Промоутерам понадобилось девять попыток, чтобы организовать бой между Лопесом и Камбососом. Изначально боксеры должны были выйти на ринг 29 мая, но поединок неоднократно переносился из-за различных причин, включая и коронавирус.

Лопес в последнем бою в октябре 2020 года сенсационно побил Василия Ломаченко и захватил все титулы в легком весе.

Камбосос год назад в Лондоне на Уэмбли разделенным решением судей остановил Ли Селби и завоевал статус обязательного претендента по линии Международной боксерской федерации.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!